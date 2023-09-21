20 طالبًا سعوديًا يشاركون في "بذور من أجل المستقبل 2023"

ويمثل الطلاب المشاركون جامعات مرموقة من 15 دولة في المنطقة، تشمل: قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وكازاخستان، وباكستان، وعُمان، وأوزبكستان، والأردن، ولبنان، والعراق، وأذربيجان، ومنغوليا، وقرغيزستان.