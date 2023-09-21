20 طالبًا سعوديًا يشاركون في "بذور من أجل المستقبل 2023"

يشارك 20 طالبًا من المملكة العربية السعودية، في برنامج "بذور من أجل المستقبل 2023"، الذي يجمع 175 طالبًا من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لأول مرة في دولة قطر.
الطلبة المشاركون من كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، والكلية التقنية بخميس مشيط، والكلية التقنية بجازان، وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والكلية التقنية بتنومة، والكلية التقنية بمدينة بريدة.
ويستهدف البرنامج: تنمية المواهب المحلية، وتبادل المعرفة، وزيادة مستوى الوعي بقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، وبناء مجتمع رقمي مزدهر للمواهب الشابة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
ويمثل الطلاب المشاركون جامعات مرموقة من 15 دولة في المنطقة، تشمل: قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وكازاخستان، وباكستان، وعُمان، وأوزبكستان، والأردن، ولبنان، والعراق، وأذربيجان، ومنغوليا، وقرغيزستان.
وستنظم مسابقة Tech4Good الإقليمية، التي دخلت الآن عامها الثالث، خلال برنامج "بذور من أجل المستقبل" لتمكين الشباب وحفز مشاركتهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم.
وتستضيف دورة هذا العام جلسات وورش عمل تدريبية مكثفة على مدار ثمانية أيام، حول أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، ومفاهيم الريادة العلمية والتكنولوجية، فضلاً عن حوارات تتناول موضوعات عالمية.
وسيعرض الطلاب المشاركون في المسابقة مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم؛ حيث يتم اختيار أفضل ثمانية فرق مكونة من 40 طالبًا، للانتقال إلى المرحلة الثانية من المسابقة التي تستضيفها دبي.
ويتأهل الفائزون إلى المنافسة في المسابقة العالمية النهائية في الصين، ضد فِرق أخرى من جميع أنحاء العالم.
ومن جانبها قالت القائم بأعمال نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال في "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني" في المملكة ريم عبدالعزيز المقبل: "تنسجم مساعينا لترسيخ المكانة الرائدة للمملكة في مجال التكنولوجيا والابتكار مع رؤية 2030.
وأضافت: تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية، لا سيما لناحية تزويد الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة لمساعدتهم على النجاح والتقدم في هذا القطاع الحيوي والديناميكي، ونفخر بهذه الشراكة ونثني على مبادرات تنمية المواهب التقنية، مثل برنامج "بذور من أجل المستقبل".