السعودية تقفز إلى مصاف الدول المتقدمة.. و"الرياض" تعبر إلى المستقبل عبر الطريق الأخضر

في إطار السعي إلى أن تلفظ فيه الصراعات الإقليمية أنفاسها الأخيرة، تستعد السعودية الجديدة، بدعم من أهم ثرواتها، وهو الإنسان الذي يشكل منه الشباب نحو 70 %، لتقفز إلى مصاف الدول المتقدمة، آخرها الممر الاقتصادي الذي أعلنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في نيودلهي.