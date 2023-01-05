إنجاز 96% من أعمال المكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام

وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني: نسبة الإنجاز الإجمالية للمكبرية الجنوبية وصلت لمراحلها النهائية بما يقارب 96% من إجمالي الأعمال القائمة، ومن أبرز الأعمال الهندسية والمعمارية بالمكبريه الجنوبية الأنظمة الإليكترونية والصوتية والكهربائية الحديثة والمتطورة, ووحدات الإضاءة الموفرة للطاقة، ووحدات خاصة لتكييف وتلطيف الهواء لخدمة المكبرية ومصلى الامام اسفلها وغرف الخدمات بقدرة تبريدية ملائمة تصل إلى ما يقارب 120 طن تبريدي، وعدد من الأبواب الرئيسة والداخلية الأمنية ذات المواصفات العالية من حيث مقاومة الحريق وارتفاع نسبة العزل الصوتي بها والأمان، بالإضافة إلى تركيب قطاعات من الألمنيوم والزجاج المعزول بألوان مناسبة من الخارج وتكسيه الحوائط وأرضيات الممرات الداخلية وغرف الخدمات بأجود أنواع الرخام الكراره الايطالي المتجانس مع رخام أرضيات وأعمدة وسلالم ومداخل مشروع التوسعة الجديدة, كما تم تدعيمها بعوازل حرارية وصوتية ومائية ذات كفاءة وجودة عالية وكل ذلك وفق أفضل المواصفات والممارسات الفنية العالمية المتبعة في إدارة التنفيذ والتشييد للمشاريع الكبرى خاصة المشاريع النوعية منها.