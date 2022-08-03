استنفار لمواجهة أضرار الأمطار ومعالجة البلاغات في "فيفاء"

يتابع محافظ فيفاء المكلف علي بن يحيى الحريصي، جهود الجهات الخدمية بالمحافظة، لرفع مستوى السلامة وإزالة الانهيارات عن الطرق، ومعالجة تجمعات مياه الأمطار وصيانة الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات أمير جازان بالنيابة بمضاعفة الجهود تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وكرست بلدية محافظة فيفاء جهودها الميدانية المكثفة إثر موجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، إذ استنفرت بفرقها ومعداتها بلاغات ما بعد الأمطار، ليتم مباشرة الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال إنارة الشوارع.
وأوضح رئيس البلدية الأستاذ سعيد بن جبران التليدي أن عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية شهدت انهيارات صخرية بعضها أغلق الطريق تمامًا، وقد تم مباشرتها وفتح الطرق في أوقات قياسية، ومنها ما زال العمل مستمرًا على تفتيت الصخور الكبيرة، ومواصلة إزالة جميع الانهيارات مع وجود طرق بديلة أخرى.
وأكد "التليدي" أن البلدية تتابع الحالة المطرية إذ شكلت غرفة عمليات وفريقًا للطوارئ يعمل على مدار الساعة، يتم من خلاله متابعة أي مستجدات تحدث من جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها، والتعامل مع أي بلاغ في حينه.