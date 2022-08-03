استنفار لمواجهة أضرار الأمطار ومعالجة البلاغات في "فيفاء"

وأوضح رئيس البلدية الأستاذ سعيد بن جبران التليدي أن عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية شهدت انهيارات صخرية بعضها أغلق الطريق تمامًا، وقد تم مباشرتها وفتح الطرق في أوقات قياسية، ومنها ما زال العمل مستمرًا على تفتيت الصخور الكبيرة، ومواصلة إزالة جميع الانهيارات مع وجود طرق بديلة أخرى.