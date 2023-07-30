قد تصل للسجن 15 عاماً.. تعرَّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وعقوبته وطرق الإبلاغ

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مفهوم الاتجار بالأشخاص يعني استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه من أجل الاستغلال سلبياً.
ولفتت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم، أن عقوبة الاتجار بالأشخاص السجن لمدة لا تزيد على 15 عاماً، وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو كلاهما معاً.
وأوضحت أن قنوات استقبال البلاغات هي مركز الاتصال الموحد 19911، وتطبيق الوزارة الموحد، وحسابها بمنصة التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اعتبار يوم 30 يوليو، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قرارها 68/192.