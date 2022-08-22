الطائف.. تعاون طبي باهر ينقذ حياة ثلاثينية تعاني أورامًا وتضخمًا بعضلة القلب

شهدت غرف العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، قصة نجاح وتعاوُن بين الأطباء؛ من أجل إنقاذ حياة مريضة بالعقد الثالث من عمرها كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، وتضخم بعضلة القلب، وعدم انتظام بضرباته، إضافة إلى إصابتها بورم خبيث بالثدي، وآخر حميد بالرحم.