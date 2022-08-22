الطائف.. تعاون طبي باهر ينقذ حياة ثلاثينية تعاني أورامًا وتضخمًا بعضلة القلب

شهدت غرف العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، قصة نجاح وتعاوُن بين الأطباء؛ من أجل إنقاذ حياة مريضة بالعقد الثالث من عمرها كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، وتضخم بعضلة القلب، وعدم انتظام بضرباته، إضافة إلى إصابتها بورم خبيث بالثدي، وآخر حميد بالرحم.
وبدأ الفريق الطبي من جراحي الأورام والطب النووي وعلاج الأورام والمكون من الدكتور محمد الغامدي رئيس قسم الجراحة، والدكتور عبدالرحمن الربيعي رئيس قسم الأورام، باستئصال الأورام حتى تماثلت المريضة للشفاء لتبدأ معها المرحلة العلاجية الثانية.
وقاد المرحلة الثانية فريق طبي مكون من الدكتور حسن صلاح، والدكتورة إيناس خليفة استشاري الموجات الصوتية للقلب، والدكتور معتز جويلي، والدكتور ياسر نظام أخصائيا جراحة القلب، والدكتور حسام مصطفى استشاري التخدير، وأجريت خلالها جراحة قلب مفتوح للمريضة لاستبدال الصمام الميترالي.