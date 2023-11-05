منتجات يُنتظر تطويرها.. "الإحصاء" تعقد اجتماعها الـ 26 وتستعرض الأولويات

واستعرض المجلس المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة في إطار التحول الإستراتيجي الذي تنفّذه حالياً، إضافة إلى المنتجات الإحصائية التي سيتم العمل على تطويرها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة التي تواكب متطلبات الأجهزة الحكومية والخاصة وتتماشى مع المتطلبات الدولية.