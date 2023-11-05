منتجات يُنتظر تطويرها.. "الإحصاء" تعقد اجتماعها الـ 26 وتستعرض الأولويات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، اجتماعه الـ 26، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ فيما ناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الإحصائي، وتعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة.
واستعرض المجلس المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة في إطار التحول الإستراتيجي الذي تنفّذه حالياً، إضافة إلى المنتجات الإحصائية التي سيتم العمل على تطويرها وإصدارها خلال المرحلة المقبلة التي تواكب متطلبات الأجهزة الحكومية والخاصة وتتماشى مع المتطلبات الدولية.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تختص بتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وجمع وتحليل البيانات وتدوينها وتبويبها واستخراج مؤشراتها، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية كافة، إضافة إلى إعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية، واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها.