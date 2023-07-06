مكة المكرمة.. إنقاذ حاج إندونيسي من ذبحة صدرية حادة

أنقذ فريق طبي، بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي, حاجاً إندونيسياً في العقد السادس من العمر، عقب تعرضه لذبحة صدرية حادة داهمته بمقر حملة الحج التابع لها.