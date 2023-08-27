"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة برياح وجريان للسيول بالباحة وجازان

وأوضح المركز أن الحالة تشمل في الباحة كلًّا من مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ فيما تشمل في جازان محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.