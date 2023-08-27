"الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة برياح وجريان للسيول بالباحة وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي الباحة وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل في الباحة كلًّا من مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها)؛ فيما تشمل في جازان محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والعارضة، ومركز الفطيحة.
ولفت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
ونبّه المركز من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى 50- 59 كم/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.
وبيّن أن الحالة التي تشمل محافظات: (البدع، وحقل، وضباء)، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.