موجز "سبق" الأسبوعي: نجاح موسم الحج.. و"بايدن" في السعودية
شهد الأسبوع الماضي أحداثًا دينية وسياسية مهمة، رصدتها "سبق" عن كثب، وكانت حديث الكثيرين في الداخل والخارج، تصدر تلك الأحداث نجاح موسم الحج لهذا العام، باعتراف الحجاج أنفسهم الذين وجهوا الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الخدمات المقدمة لهم.
وبجانب الحج، كانت الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي بايدن إلى السعودية حديث الكثيرين في داخل المملكة وخارجها، نظرًا لأهميتها في تعزيز استقرار المنطقة والعالم.
وبجانب ما سبق، حظي قرار ولي العهد بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، باهتمام بالغ، نظرًا لاستهداف تلك المرحلة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف المناطق.. وهنا رصد أهم الأحداث..
كسر البروتوكولات
كسر الرئيس الأمريكي جو بايدن "بروتوكولات كورونا"؛ وقام بمصافحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال لقائهما في قصر السلام بجدة؛ إذ لم يصافح بايدن المسؤولين الإسرائيليين أثناء استقباله في مطار بن غوريون، واكتفى بالسلام بـ"القبضة" فقط.
وتفصيلاً، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في قصر السلام بجدة، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
جلسة مباحثات
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، في قصر السلام بجدة جلسة مباحثات رسمية، كما رأسا اجتماعًا موسَّعًا للجانبَيْن.
وقد جرى استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أوجه التعاون بين البلدَيْن في عددٍ من المجالات، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.
المساجد التاريخية
دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق السعودية.
وتشمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية 30 مسجدًا تاريخيًا موزعة على مناطق السعودية الـ 13.
نجاح موسم الحج
أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل نجاح حج هذا العام 1443هـ.
وقال الأمير الفيصل "يسعدني أن أعلن على كل الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
طواف الوداع
أدّى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف الوداع وسط وجود منظومة متكاملة، معدة بشكلٍ مميز من قِبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.
ويظهر فيديو للإخبارية، استعدادات الرئاسة لتوفير جميع الخدمات وفقًا لمجموعة من الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن، كما جنّدت كوادر أمنية ومدنية وموظفين لإدارة وتنظيم الحشود، بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام،وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
ضيوف برنامج الملك
رفع ضيوف "برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة"، من أسر مصابي وشهداء الواجب، والشخصيات الإسلامية، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ.
حجاج بيت الله
ثمّن عددٌ من حجاج بيت الله الحرام الجهود والخدمات المقدمة لهم من حكومة المملكة، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والتيسير عليهم لأداء نُسكهم. وأكد الحاج حمزة عمر كساب من السودان أن المملكة وفرت الخدمات والتسهيلات كافة للحجاج لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.
وقال الحاج عمر عبدالحميد من مصر إن ما شاهده خلال ذهابه لأداء فريضة الحج من تنظيم وحسن استقبال يدل على الاهتمام بقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
40 ألف حاج
كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 40387 حاجًا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنوّرة، بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنوّرة استقبل 36877 حاجًا، قدموا برًا بوساطة الحافلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنوّرة 918 حاجًا، كما استقبل مركز حجاج البر 2562 حاجًا بعد الحج.
6 جوائز عالمية
حقق المنتخب السعودي للرياضيات ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، إنجازًا جديدًا في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 (IMO) المقام في مملكة النرويج خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو الجاري، بحصده 6 ميداليات ( فضيتان و4 برونزيات) من بين 589 طالبًا وطالبة، يمثلون 106 دول، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المملكة في هذه المسابقة، البالغ عددها 17 مشاركة سابقة.
جدري القرود
أعلنت وزارة الصحة، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد.
مؤشر الرقم القياسي
كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م بنسبة 2.3 % مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق مايو 2022م؛ مبينة أن هذا الارتفاع يُعزى إلى تغير أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 4.4 % وأسعار النقل بنسبة 2.5 %.
حركة النقل
بدأ العد التنازلي لإعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي لهذا العام؛ إذ لم يتبقَّ على إعلان الحركة سوى عشرة أيام وسط ترقُّب وخوف من المعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي، ومطالبات الكثير منهم لوزارة التعليم بإصدار حركة تُلبي رغباتهم، وتنهي معاناتهم بسبب الغربة، والبعد عن أهلهم وأقاربهم، وخصوصًا أن حركة النقل في السنوات الأخيرة ضئيلة.
حرس الحدود
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (13) طنًا و(296) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(230) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334.000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر، و(278) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و(1.8) جرام من مادة الكوكائين المخدر.
الهدي والأضاحي
أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" نجاح خطته التشغيلية لموسم حج عام 1443هـ، وذلك بالتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وتم خلال موسم حج هذا العام 1443هــ تنفيذ 444.554 رأسًا من الأغنام، تم استيرادها من القرن الإفريقي وفقًا للاشتراطات الشرعية والصحية؛ إذ خضعت للعديد من مراحل الكشف البيطري إلى ما قبل وبعد التنفيذ؛ وذلك للتأكد من سلامتها طبيًا وشرعيًا.
قبل المغادرة
مكّنت اللجنة المنظمة لـ"برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة"، الحجاج من أسر مصابي وشهداء الواجب والشخصيات الإسلامية، من نثر مشاعرهم على لوحة جدارية بمساحة إجمالية 48 مترًا، أشرف عليها الفنان السعودي العالمي ناصر بن إبراهيم الضبيحي، في مقر استضافتهم بمشعر منى.
وتفصيلاً، عبّر الحجاج عن شكرهم وتقديرهم ومشاعرهم الجياشة تجاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث تسابق الضيوف قبل مغادرتهم مشعر منى لأداء طواف الوداع إلى خط كلماتهم بعد أن أتموا الركن الخامس.
عمليات التفويج
أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضمن منظمة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للتنقل بين المدن والمغادرة بكل يسر وطمأنينة.
وكشفت الوزارة عن آلية مشروع إدارة التفويج الذكي للقطار من خلال متابعة الحشود باستخدام تقنيات تحليل الرؤية الحاسوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة في جميع أدوار القطار والمسارات الرئيسة المؤدية للقطار كنظام متكامل لأول مرة هذا العام وربطها بغرفة المراقبة للتفویج.
زي سائقي الأجرة
أعلنت الهيئة العامة للنقل دخول قرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقي تطبيقات نقل الركاب حيز التنفيذ والتطبيق، وذلك وفقًا لما نشرته الهيئة في إعلانها في وقت سابق من شهر مايو الماضي.
وأوضحت الهيئة أن الالتزام بالزّي المخصص سيُسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص.
الكشافة في الحج
أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام، أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم، بدأ من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه، وبلغ 92592 حاجًا من مختلف الجنسيات؛ حيث تم إيصال 6976 حاجًا إلى مقار حملاتهم؛ فيما تم إرشاد 85616 حاجًا بالتوجيه والشرح، وعبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2288 طلعة.