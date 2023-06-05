أمين الجمعية العلمية الماليزية: "طريق مكة" أثرها إيجابي في نفوس الحجاج

أعرب الأمين العام للجمعية العلمية الماليزية أحمد فزرين بن يحيا، عن اعتزازه وفخره باختيار ماليزيا لتكون من أوائل الدول التي تُنَفَّذ بها مبادرة "طريق مكة"، والتي كان لها الأثر الإيجابي في نفوس حجاج بيت الله؛ حيث أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات سفرهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة.