ضمُّ 3 مدارس وروضة في مراكز "القصب والمشاش وحويته" بشقراء

أصدر مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، اليوم السبت، قرارات بضم ثلاث مدارس وروضة أطفال في مراكز القصب والمشاش وحويته.
وتضمنت القرارات التأكيد على الأقسام ذات العلاقة، بتوجيه شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والمستخدمين والحراس حسب الاحتياج.
وأصدر مدير إدارة التعليم بشقراء، قرارًا بضم مدرسة ابتدائية ابن كثير لتحفيظ القرآن الكريم، ذات الرقم الإحصائي (25168)، إلى مدرسة ابتدائية القصب للبنين ذات الرقم الإحصائي (25107).. وقرارًا بضم مدرسة ابتدائية المشاش للبنين ذات الرقم الإحصائي (25108) نموذج (قديم دور)، إلى مدرسة ابتدائية القصب للبنين ذات الرقم الإحصائي (25107) نموذج (24/16- 2).
كما أصدر "الحسن"، قرارًا بضم مدرسة ابتدائية حويته للبنات ذات الرقم الإحصائي (25529) نموذج (9 فصول)، إلى مدرسة ابتدائية لبخة للبنات ذات الرقم الإحصائي (25530) نموذج (12 فصلًا).. وقرارًا بضم روضة حويته ذات الرقم الإحصائي (125887) نموذج (قديم)، إلى روضة لبخة ذات الرقم الإحصائي (25582) نموذج (6 فصول).
وأكد القرار ضرورة أن تقوم الأقسام ذات العلاقة في الإدارة بتوجيه ونقل شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والمستخدمين وحراس المباني وفق الاحتياج، وحسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
وأوضح القرار أن ضم تلك المدارس يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع الكفاءة التشغيلية للمباني الحكومية والاستفادة من الكوادر البشرية "تعليمية- إدارية" في تحسين المخرجات التعليمية من خلال توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.