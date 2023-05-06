ضمُّ 3 مدارس وروضة في مراكز "القصب والمشاش وحويته" بشقراء

وأوضح القرار أن ضم تلك المدارس يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على رفع الكفاءة التشغيلية للمباني الحكومية والاستفادة من الكوادر البشرية "تعليمية- إدارية" في تحسين المخرجات التعليمية من خلال توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.