"تعليم مكة" تهنىء 28 مدرسة متميزة على مستوى المملكة

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، شكره وتقديره لوزير التعليم ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، على تكريم المدارس المتميزة في هذا الملتقى.