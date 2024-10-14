"تعليم مكة" تهنىء 28 مدرسة متميزة على مستوى المملكة

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، المدارس الحاصلة على التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة، والتي جرى تكريمها خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2024".
وكرم وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد السبتي، 28 مدرسة حكومية وأهلية وعالمية بتعليم مكة، بجميع المراحل الدراسية.
وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، شكره وتقديره لوزير التعليم ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، على تكريم المدارس المتميزة في هذا الملتقى.
وأكد "الغنام"، أن هذا الإنجاز جدير بالفخر والاعتزاز، متمنيًا للجميع دوام التوفيق ومواصلة الإبداع والتميز من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ومخرجات نتائج التعلم المنشودة.
وبلغ عدد المدارس المكرمة 28 مدرسة هي:
- ابتدائية بشائر الإبداع الأهلية "بنات".
- ابتدائية البشرى بالزاهر "بنات".
- ابتدائية الزهراء الأهلية "بنات".
- متوسطة الفلاح الأهلية "بنين".
- ثانوية الزهراء الأهلية (نظام مسارات) "بنات".
- متوسطة عبدالرحمن فقيه "بنات".
- ابتدائية الفلاح الأهلية "بنين".
- متوسطة الزهراء الأهلية "بنات".
- ثانوية عبدالرحمن فقيه (مسارات) "بنين".
- ثانوية الأندلس الأهلية (مسارات) "بنات".
- ثانوية الفتاة الأهلية (مسارات) "بنات".
- ثانوية البشرى الأهلية (مسارات) "بنات".
- الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم "بنات".
- متوسطة البلد الأمين للموهوبين "بنين".
- الثانوية الخمسون (مسارات) "بنات".
- ثانوية بكة للموهوبين "بنين".
- المتوسطة التاسعة والثلاثون "بنات".
- الثانوية الثانية (مسارات) "بنات".
- الثانوية 16 (مسارات) "بنات".
- الثانوية الـ 28 (مسارات) "بنات".
- الابتدائية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم "بنات".
- الثانوية الرابعة (مسارات) "بنات".
- مجمع أم كلثوم بنت محمد "القسم الثانوي (مسارات) "بنات".
- ثانوية عائشة بنت أبي بكر (مسارات) "بنات".
- ثانوية البتول الدولية فرع الخالدية 1 "بنات".
- ابتدائية عبدالرحمن فقيه (المنهج الأمريكي) "بنات"
- الثانوية الثانية والخمسون "بنات".
- الثانوية الحادية والأربعون "بنات".