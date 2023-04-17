للمواطنين والمقيمين.. "الدارة" تُطلق المسابقة المحلية لكتابة الحديث الشريف

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، المسابقة المحلية لكتابة الحديث النبوي الشريف، بهدف الحفاظ على قيم وأساليب الفن العربي الإسلامي الأصيل عن طريق تشجيع خطاطي الجيل المعاصر والأجيال المقبلة على دخول مجاله الثري، وذلك ضمن فعاليات ملتقى خط الوحيين الشريفين الذي تنظمه الدارة في الوقت الحالي.
وتفصيلاً، أوضحت الدارة أنه يُمكن المشاركة للسعوديين والمقيمين داخل المملكة، حيث يحق للمتسابق أن يشارك بنوعين من أنواع الخطوط المعتمدة في المسابقة والتي تشمل: جلي الثلث، والثلث، والنسخ، والديواني، والتركيب الحر، ويقوم بكتابة نصوص مقترحة من السنة النبوية المطهرة، وفق ضوابط معينة تشمل الأدوات المستخدمة من ورق، وحبر، وأقلام.
وحددت "الدارة"، اليوم، موعداً لاستقبال الأعمال المشاركة في المسابقة، فيما سيكون آخر موعد لتسليم اللوحات في 20 ذو القعدة 1444هـ، وسيجري إعلان النتائج في 29 ذو القعدة 1444هـ.
وختمت الدارة إيضاحها بأن مرحلة تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة تتم حسب الأسس المتعارف عليها في الخط العربي التقليدي، ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بالطرق التقليدية المتعارف عليها، كما أكدت أنه سيتم استبعاد اللوحات التي تحتوي على أخطاء إملائية في أكثر من موضع، لا سيما فيما هو متعلق بالحرف.