للمواطنين والمقيمين.. "الدارة" تُطلق المسابقة المحلية لكتابة الحديث الشريف

وختمت الدارة إيضاحها بأن مرحلة تقييم الأعمال المقدمة للمسابقة تتم حسب الأسس المتعارف عليها في الخط العربي التقليدي، ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بالطرق التقليدية المتعارف عليها، كما أكدت أنه سيتم استبعاد اللوحات التي تحتوي على أخطاء إملائية في أكثر من موضع، لا سيما فيما هو متعلق بالحرف.