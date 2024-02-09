"البديوي" يلتقي وزيرة خارجية أستراليا ويستعرضان أزمة قطاع غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الدور المهم للمؤتمر السابع للمحيط الهندي الذي تستضيفه أستراليا لمناقشة آفاق التعاون الإقليمي للأمن والنمو للجميع في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ اليوم بمدينة بيرث في أستراليا على هامش مشاركته في المؤتمر.
وشهد اللقاء بحث العلاقات الخليجية الأسترالية وسبل تعزيزها بما يسهم في توطيد المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة للجانبين، واستعراض آخر المستجدات والتطورات لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، وأهمية بذل الجهود الدولية لمعالجتها للإسهام في حفظ الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم.
وقدّم الأمين العام الشكر والتقدير لحكومة أستراليا على تنظيمها للنسخة السابعة من مؤتمر المحيط الهندي الذي يعد منصة هامة تجمع صناع السياسة والدبلوماسيين والعلماء والخبراء من جميع أنحاء العالم؛ وذلك بهدف تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.