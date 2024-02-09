"البديوي" يلتقي وزيرة خارجية أستراليا ويستعرضان أزمة قطاع غزة

وشهد اللقاء بحث العلاقات الخليجية الأسترالية وسبل تعزيزها بما يسهم في توطيد المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة للجانبين، واستعراض آخر المستجدات والتطورات لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، وأهمية بذل الجهود الدولية لمعالجتها للإسهام في حفظ الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم.