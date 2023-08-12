السعودية تفتح أبوابها لاستيراد قطع الغيار المستعملة والمجدّدة بشروط محدّدة

صرّحت الجهات المعنية في السعودية باستيراد قطع غيار السيارات الرئيسة المستعملة او المجدّدة او منتهية الصلاحية، وفقاً للتعديل على بنود المادة الرابعة التي كانت تحظر استيرادها مسبقاً.
وتنص اللائحة المعدلة على أنه يُحظَر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجدّدة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسة مثل الأبدان (الهيكل)، والمحرّك (المكينة)، وعلبة التروس الفرقية (الدفرنس)، وصندوق التروس (الجيربوكس).
وبحسب شروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجب أن تكون القطع المستوردة مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، ويجب أن تتم كتابة عبارة "مجدّدة" عليها بطريقة غير قابلة للإزالة، مع إقرار المورّد بالمطابقة لهذه القطع.
وشدّدت الهيئة على أنه يجب أن يتم توضيح معلومات محدّدة على كل عبوة، وتشمل اسم الصانع أو العلامة التجارية، بلد الصنع، اسم القطعة أو رقمها حسب تصنيف الصانع في كتالوجه، الكمية في العبوة، وطرازات المركبات التي تناسبها هذه القطع ما لم يتم تحديده في كتالوج الصانع.
كما يجب تحديد محدّدات (Parameters) التشغيل الآمن كوضع سهم يوضح طريقة التركيب إذا اقتضى الأمر ذلك، وإشارة مطابقة -إن وجدت- وتعليمات التركيب باللغة العربية أو العربية والإنجليزية إذا كان ذلك ممكناً، إضافة إلى البيانات المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة.