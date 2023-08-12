السعودية تفتح أبوابها لاستيراد قطع الغيار المستعملة والمجدّدة بشروط محدّدة

وشدّدت الهيئة على أنه يجب أن يتم توضيح معلومات محدّدة على كل عبوة، وتشمل اسم الصانع أو العلامة التجارية، بلد الصنع، اسم القطعة أو رقمها حسب تصنيف الصانع في كتالوجه، الكمية في العبوة، وطرازات المركبات التي تناسبها هذه القطع ما لم يتم تحديده في كتالوج الصانع.