بتكلفةٍ تجاوزت ٨ ملايين ريال.. "صحة القنفذة" تطلق مشروع القسطرة القلبية بمستشفى الجنوب

وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أنه تم تشغيل وحدة القسطرة القلبية للمرحلة الأولى حسب الخطة المُعَدة للاستفادة من هذه الوحدة وخدمة المرضى في أماكن تواجدهم، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.