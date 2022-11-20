بتكلفةٍ تجاوزت ٨ ملايين ريال.. "صحة القنفذة" تطلق مشروع القسطرة القلبية بمستشفى الجنوب

دشنت "صحة القنفذة" اليوم العمل بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى جنوب القنفذة العام، بحضور المحافظ محمد بن عبدالعزيز القباع ومدير الصحة الدكتور أحمد العمري.
وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أنه تم تشغيل وحدة القسطرة القلبية للمرحلة الأولى حسب الخطة المُعَدة للاستفادة من هذه الوحدة وخدمة المرضى في أماكن تواجدهم، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
ولفت "المتحمي" إلى أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من ٨ ملايين ريال لأعمال التنفيذ والتجهيز بالأجهزة الطبية وغير الطبية؛ مشيرًا إلى أن الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة بالوحدة؛ تُعد من أحدث الأجهزة الطبية والمتطورة المستخدمة في مجال القسطرة القلبية.