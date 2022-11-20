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بتكلفةٍ تجاوزت ٨ ملايين ريال.. "صحة القنفذة" تطلق مشروع القسطرة القلبية بمستشفى الجنوب

"المتحمي": تستهدف خدمة المرضى في أماكن تواجدهم والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة
بتكلفةٍ تجاوزت ٨ ملايين ريال.. "صحة القنفذة" تطلق مشروع القسطرة القلبية بمستشفى الجنوب
علي السحاري
علي السحاري

دشنت "صحة القنفذة" اليوم العمل بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى جنوب القنفذة العام، بحضور المحافظ محمد بن عبدالعزيز القباع ومدير الصحة الدكتور أحمد العمري.

وأكد متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي، أنه تم تشغيل وحدة القسطرة القلبية للمرحلة الأولى حسب الخطة المُعَدة للاستفادة من هذه الوحدة وخدمة المرضى في أماكن تواجدهم، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

ولفت "المتحمي" إلى أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من ٨ ملايين ريال لأعمال التنفيذ والتجهيز بالأجهزة الطبية وغير الطبية؛ مشيرًا إلى أن الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة بالوحدة؛ تُعد من أحدث الأجهزة الطبية والمتطورة المستخدمة في مجال القسطرة القلبية.

مستشفى جنوب القنفذة العام
مشروع القسطرة القلبية

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