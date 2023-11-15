هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تعلن ضوابط التخييم والتنزه داخل نطاق المحمية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ضوابط التخييم والتنزه داخل نطاق المحمية بعد الحصول على التصريح اللازم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتقديم البيانات والمستندات الرسمية لاستيفاء كافة الإجراءات وفق النطاقات المحددة.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة التيسية وشمال التيسية؛ يمنع فيها بشكل كامل التنزه والتخييم إلا من خلال البرامج السياحية المقامة من قبل الهيئة.
وأضافت: "منطقة الحجرة وشمال طريق حائل - رفحاء الجديد؛ يسمح بالتنزه لجميع الزوار واستخدام خيم المبيت الشخصية دون الحاجة للحصول على تصريح، كما يمكن لأهالي المنطقة التقدم بالحصول على تصريح التخييم داخل نطاق الرعي المخصص".
وتابعت: "باقي مناطق المحمية؛ يسمح فيها بالتنزه واستخدام خيم المبيت الشخصية دون الحاجة للحصول على تصريح، كما يمكن لجميع الزوار ممارسة نشاط التخييم وذلك بعد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وفق الشروط والأحكام".
وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على المنع التام لأنشطة الصيد والاحتطاب داخل نطاقها، والابتعاد عن الممارسات التي تلحق الضرر بالبيئة، وذلك لضمان حماية الطبيعة والتنوع الأحيائي، طبقاً لمعايير الاستدامة البيئية.
ورحّبت المحمية بجميع الزوار من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بمختلف الفعاليات وأنشطة السياحة البيئية المعلن عنها في موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.