هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تعلن ضوابط التخييم والتنزه داخل نطاق المحمية

وتابعت: "باقي مناطق المحمية؛ يسمح فيها بالتنزه واستخدام خيم المبيت الشخصية دون الحاجة للحصول على تصريح، كما يمكن لجميع الزوار ممارسة نشاط التخييم وذلك بعد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وفق الشروط والأحكام".