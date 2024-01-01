"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم مساعداته في غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.