خطيب الحرم المكي: الحضارة لا تقاس بالترف المادي وإنما بآثارها في حفظ كرامة الإنسان

وأردف: إن شئتم مزيداً من البيان لمقام الأخلاق في ديننا فانظروا وتأملوا قيم الإسلام في أشد المواقف وأحلكها إنها حالات الحرب وحال قيام المعارك ، واشتداد الوطيس ليقول قائد المسلمين مخاطبا جيشه : (لا تخونوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً ، ولا شيخا كبيرا ، ولا امرأة ، ولا تقطعوا نخلا ، ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاه ، ولا بقرة ، ولا بعيراً إلا لمأكلة وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ، وما فرغوا أنفسهم له)، وامتدح النبي صل الله عليه وسلم حلف الفضول وقال : (ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت)، لأنه حلف إيجابي ، حلف يكرس قيم السلم ، وفي وثيقة المدينة النبوية المنورة بيان لهذا المنهج الواضح ، وترسيخ لهذه القيم العظيمة ، فقد جعلت هذه الوثيقة كل مكونات مجتمع المدينة يداً واحدة على من يريد النيل من أهلها (أي الدولة) .