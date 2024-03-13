"المدني" ينبه من أمطار متفاوتة ورياح على معظم المناطق

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، من احتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الثالث من رمضان حتى الأحد المقبل.
وأوضح "المدني" أن المناطق المتأثرة بهطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق: عسير وجازان والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية ثم المدينة المنورة، ثم المناطق المتأثرة بهطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ستشمل حسب التوقعات: مكة المكرمة والطائف (أضم- ميسان - العرضيات) والباحة وتبوك والمدينة المنورة.
وقال: تشمل التوقعات مناطق قد تتأثر بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار هي: الرياض العاصمة وتشمل المحافظات: (الدرعية والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم والمجمعة كذلك ثادق ومرات وضرما ثم الغاط والزلفي وشقراء وحريملاء ورماح) أيضاً المنطقة الشرقية والجوف.
ودعا "المدني" الجميع من أجل سلامتهم لتوخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.