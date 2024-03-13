"المدني" ينبه من أمطار متفاوتة ورياح على معظم المناطق

ودعا "المدني" الجميع من أجل سلامتهم لتوخي الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.