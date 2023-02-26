هيئة الأفلام تستعرض تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في لقاء افتراضي مفتوح

وتطرّق لأهمية الذكاء الاصطناعي وطريقة توظيفه عبر سرد علمي وفق دراسات وتقارير مختصة، واستعرض تطبيقاته وتأثيرها على الصناعات المختلفة وعلى حياة الإنسان في المقام الأول، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الضخمة، والإسهام في التعلم والتفكير والاستدلال، وصولًا إلى التحليل وتقديم الحلول، إضافة إلى عرض مجموعة من المصطلحات والمفاهيم في الذكاء الاصطناعي من ضمنها تعلّم الآلة، والتعلم العميق، والشبكات العصبية، والتعلم المعزز، والتعلم الموجّه وغير الموجّه، ورؤية الحواسيب، والروبوتات مع تعريف كل مفهوم على حدة.