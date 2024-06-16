صعيد عرفات يستقبل حجاج "إثراء الخير" وسط خدمات متميزة

ووجَّه المهندس قاري شكره وتقديره لقيادة المملكة الرشيدة -أيدها الله- على العناية الفائقة بضيوف الرحمن، كما شكر وزارة الحج والعمرة على جهودها المستمرة. وأثنى قاري على العمل الدؤوب الذي يقوم به الدكتور أحمد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية لأرباب الطوائف، ونائبه الأستاذ موفق منصور جمال، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأستاذ بدر علي بافقيه، الرئيس التنفيذي لشركة أفريقيا غير العربية القابضة، وفريق عمل "إثراء الخير" في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.