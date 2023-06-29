السديس يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بحجم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

وقال الرئيس العام إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من القيادة، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الأمنية والخدمية، ونحمد الله على أن هيّأ لهذه البلاد قيادة مباركة مخلصة جعلت من أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن الرئاسة بدأت من هذه اللحظة التهيئة لموسم الحج القادم وتقييم الأداء وفق حكومة وقياس الاثر..