السديس يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بحجم الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن

قدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس التهنئة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم الحج لعام ١٤٤٤.
ونوه الشيخ السديس بما تحقق من خدمات كبرى وتسهيلات عظمى وإنجازات نعم بها ضيوف الرحمن وما قامت به منظومة الحج الأمنية والرئاسة من جهود متميزة ومثالية خلال هذا الموسم الإسلامي وانسيابية لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين وفق خدمات معيارية وتميز تشغيلي لحجاج بيت الله الحرام.
وأوضح الرئيس العام في كلمة ألقاها لضيوف الرئاسة الذين تم استضافتهم لأداء مناسك حج هذا العام أن القيادة الرشيدة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن ورسالة الحرمين التسامحية لإيصالها إلى العالم، منوهًا بالتنظيم الميداني الرائع خلال موسم حج هذا العام والذي تكلل ولله الحمد بالنجاح.
وقال الرئيس العام إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق المولى تبارك وتعالى، ثم كريم الرعاية وجميل العناية وفائق المتابعة والتوجيهات المباركة من القيادة، وتضافر جهود أبناء هذا الوطن المخلصين في مختلف الجهات الأمنية والخدمية، ونحمد الله على أن هيّأ لهذه البلاد قيادة مباركة مخلصة جعلت من أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن الرئاسة بدأت من هذه اللحظة التهيئة لموسم الحج القادم وتقييم الأداء وفق حكومة وقياس الاثر..