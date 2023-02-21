"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة وحائل والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والشملي، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.