"الأرصاد" يُنبِّه 3 مناطق: ضباب ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.