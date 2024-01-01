هل يستمر الدعم الإضافي لـ "حساب المواطن" لشهر يناير؟.. هنا توضيح وإجابة رسمية من "البرنامج"
أوضح برنامج حساب المواطن اليوم، أن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج وتنفيذاً للتوجيه الكريم استمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023 .
وأضاف البرنامج رداً على استفسار أحد المستفيدين على حسابه في "إكس"، أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص البرنامج من خلال القنوات الرسمية.
يذكر أنه وفي أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر استمرت حتى دفعة شهر ديسمبر الماضي.
وكان قد تضمن التوجيه الكريم في حينه استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن واستمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن، واستمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، وتفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وفي 10 ديسمبر الماضي أودع برنامج حساب المواطن، مبلغ 3.4 مليار ريال، مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري في حينه، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالاً.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 74%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.