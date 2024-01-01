هل يستمر الدعم الإضافي لـ "حساب المواطن" لشهر يناير؟.. هنا توضيح وإجابة رسمية من "البرنامج"

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري في حينه، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالاً.