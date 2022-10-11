"الغذاء والدواء" تصدر إنذار سلامة لأقنعة انقطاع التنفس المحتوية على مغناطيس

ونصحت الهيئة المرضى من مستخدمي هذه الطراز الذين لديهم أجهزة طبية تداخلية مزروعة في أجسامهم، التوقف عن استخدام القناع المحتوي على مغناطيس، واستشارة الطبيب حول البديل المناسب، وفي حال توافر البديل يمكن إتلاف القناع المتأثر.