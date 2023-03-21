"العقيل": طقسُ رمضان مناسبٌ ومائلٌ للبرودة في ساعات المساء على هذه المناطق

وأوضح أن الطقس سيميل في بداية شهر رمضان للاعتدال، ومائل للبرودة نوعًا ما في ساعات المساء، خاصة على مناطق شمال المملكة، مستدركًا بالقول: لكن سترتفع درجات الحرارة الصغرى في نهاية شهر رمضان على مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية للعظمى.