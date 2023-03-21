"العقيل": طقسُ رمضان مناسبٌ ومائلٌ للبرودة في ساعات المساء على هذه المناطق

كشف محلّل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن بداية شهر رمضان مبشّرة بهطول أمطار غزيرة على كثير من مناطق المملكة؛ من ضمنها الرياض، مؤكدًا أنه بشكل عام سيكون الطقس خلال شهر رمضان مناسبًا.
وقال العقيل لـ"الإخبارية": نتوقّع أجواء مستقرّة الخميس والجمعة، بعدها تبدأ السبت حالة جوية تؤثّر على مناطق المملكة بهطول متوسّط إلى غزير للأمطار، تشمل منطقة الرياض منتصف الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أن أكثر المناطق نصيبًا من هطول الأمطار، هي مرتفعات وقمم جبال السروات في جازان وعسير والباحة ومرتفعات شرق منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن الطقس سيميل في بداية شهر رمضان للاعتدال، ومائل للبرودة نوعًا ما في ساعات المساء، خاصة على مناطق شمال المملكة، مستدركًا بالقول: لكن سترتفع درجات الحرارة الصغرى في نهاية شهر رمضان على مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية للعظمى.