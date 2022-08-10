"البيئة" تُواصل جهودها التوعوية في مهرجان ولي العهد للهجن

وبيّنت أن استخراج شهادات ملكية بموجب الترقيم، تستخدم كمستندات تدل على الإبل، والحصول على معلومات دقيقة موثقة للعمل بها كقاعدة للعمل الإرشادي لضمان سلامة الإنسان والحيوان، بالإضافة للمساعدة في متابعة الحالة الصحية للإبل والعثور عليها عند اختلاطها مع مجموعات أخرى، وأهميتها في تحديد السلالات والتأصيل الوراثي للإبل.