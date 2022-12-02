"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 32 طنّ سلال غذائية في "أحور أبين" باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 طنًّا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديرية أحور بمحافظة أبين، استفاد منها 1.800 فرد.
يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
من جهة أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1.705 حقائب شتوية في مناطق نوشهرة ودير العليا وديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 11.935 فردًا.
جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي للجراحات المتخصصة في جمهورية غامبيا، المنفذ خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة، بإجراء 49 عملية جراحية شملت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة النساء والولادة، وجراحة المخ والأعصاب والوجه والفكين، وجراحة المسالك البولية والجراحة التجميلية، وجراحة أورام الثدي وأورام الغدد.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والبرامج التطوعية التي تنفذها المملكة، ممثلةً في المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.