تطبيق "إنقو" راعٍ ذهبي لدوري روشن السعودي

ويمثل "إنقو" أحد الشركات الرائدة في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث أطلق التطبيق في العام 2021، بهدف تقديم تجربة استثنائية للعملاء أثناء تنقلهم، بحيث يسمح لهم بالطلب من العلامات التجارية المفضلة لديهم والدفع من خلاله، ومن ثم إخطار المطعم أو المقهى تلقائياً عند دخول سيارة العميل إلى منطقة الاستلام، ما يضمن له تلقي طلبه بسلاسة تامة، وبدون الحاجة إلى الخروج من سيارته، وبدون أي رسوم إضافية.