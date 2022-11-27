تكتم الأنفاس.. شاهد ألسنة حرائق النفايات وأدخنتها تحاصر 5 قرى بصبيا

تُعاني عدد من قرى شمال محافظة صبيا من أدخنة النيران التي تندلع بشكل متكرر داخل وبالقرب من مكب النفايات شرق قرية قائم الدش؛ مما يتسبب في انتشار تأثيرها في محيط أكثر من خمس قرى.
وبيّن الأهالي أن اندلاع النيران من مكبات النفايات والمخلفات المجاورة لها، يستوجب حلولًا من بلدية صبيا والجهات المعنية؛ وذلك لما تسببه تلك الحرائق من تأثير على صحة السكان خصوصًا مرضى الربو، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على البيئة.
وشهدت تلك المخلفات اندلاعًا لحريق واسع فجر اليوم، تصاعدت منه أعمدة الدخان مُشكّلةً سحبًا دخانية كتمت أنفاس السكان في أكثر من خمس قرى.