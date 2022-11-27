تكتم الأنفاس.. شاهد ألسنة حرائق النفايات وأدخنتها تحاصر 5 قرى بصبيا

وبيّن الأهالي أن اندلاع النيران من مكبات النفايات والمخلفات المجاورة لها، يستوجب حلولًا من بلدية صبيا والجهات المعنية؛ وذلك لما تسببه تلك الحرائق من تأثير على صحة السكان خصوصًا مرضى الربو، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على البيئة.