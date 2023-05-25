جامعة شقراء تنفّذ مبادرة تفاعلية لطلاب المرحلة الثانوية للتعريف ببرنامج "دكتور صيدلي"

وشاهد المشاركون خلال زيارتهم لمعمل المحاكاة بعض الحالات المرضية باستخدام معمل المحاكاة من أجل إثراء معلوماتهم بمجال الصيدلة وآخر تطورات هذا القطاع، كما تَعَرف المشاركون على خطة القبول في الكلية وعدد سنوات الدراسة وطبيعتها؛ حيث راعت الكلية في بناء هذه المبادرة استخدام أسلوب التشويق والجذب لضيوف المبادرة من طلاب المرحلة الثانية، وعملت على رسم برنامج الزيارة في صورة رحلة استكشافية للبرنامج الأكاديمي "دكتور صيدلي" كأداة لجذب الراغبين في دراسة الصيدلة وتشجيعهم على الالتحاق بهذا البرنامج.