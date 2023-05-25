جامعة شقراء تنفّذ مبادرة تفاعلية لطلاب المرحلة الثانوية للتعريف ببرنامج "دكتور صيدلي"

نظّمت جامعة شقراء؛ ممثلة في كلية الصيدلة بالدوادمي، برنامجًا تفاعليًّا يستهدف طلاب المرحلة الثانوية؛ من أجل تعريف الطلاب ببرنامج "دكتور صيدلي"، بحضور أكثر من 40 طالبًا يمثلون طلاب المرحلة الثانوية من أربع مدارس تابعة لتعليم محافظة الدوادمي.
وتَضَمن البرنامج التفاعلي للكلية، تنفيذ لقاء مع عميد الكلية، يتبعه عرض موجز عن برنامج دكتور صيدلي قدّمه أحد طلاب الكلية، ثم قام الطلاب بأخذ جولة على مرافق الكلية مثل: "الصيدلية النموذجية" بهدف التعرف على الأدوية وأنواعها، وزيارة لمعمل المحاكاة، ومعمل الصيدلانيات، وكذلك تحضير بعض الصيغ الدوائية بإشراف طلاب كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس.
تأتي هذه المبادرة من كلية الصيدلة؛ بهدف استقطاب الطلاب المتميزين من خريجي الثانوية العامة، والتعريف ببرنامج دكتور صيدلي، والكشف عن أهمية هذا التخصص في مجال توطين المهنة وسد الاحتياج في سوق العمل الوطنية؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، وتفعيلًا لدور كلية الصيدلة في خدمة المجتمع المحلي.
واستمع ضيوف البرنامج التفاعلي من طلاب المرحلة الثانوية إلى شرح مفصل عن برنامج "دكتور صيدلي"، وأهم الوظائف المنوطة به بعد التخرج، كما شارك الطلاب في إعداد بعض التجارب المعملية التي تتناول طريقة تصنيع الأدوية وتركيبها ومن أبرزها: تحضير المستحلب الدوائي، وتعبئة كبسولات دوائية، وتصنيع بعض الحبوب من مواد بسيطة وغير ضارة مثل الفيتامينات وبعض السكريات مثل اللاكتوز وغيرها من المواد الآمنة؛ بهدف التعريف والتوعية بطريقة تحضيرها.
وشاهد المشاركون خلال زيارتهم لمعمل المحاكاة بعض الحالات المرضية باستخدام معمل المحاكاة من أجل إثراء معلوماتهم بمجال الصيدلة وآخر تطورات هذا القطاع، كما تَعَرف المشاركون على خطة القبول في الكلية وعدد سنوات الدراسة وطبيعتها؛ حيث راعت الكلية في بناء هذه المبادرة استخدام أسلوب التشويق والجذب لضيوف المبادرة من طلاب المرحلة الثانية، وعملت على رسم برنامج الزيارة في صورة رحلة استكشافية للبرنامج الأكاديمي "دكتور صيدلي" كأداة لجذب الراغبين في دراسة الصيدلة وتشجيعهم على الالتحاق بهذا البرنامج.