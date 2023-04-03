أمير الباحة يدشن مبنى الشؤون الفنية المركزية ومشروع تنفيذ مباني المدني بـ"كرا الحائط"

جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، بمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء هاني بن إبراهيم الزرقي وعدد من قيادات الدفاع المدني بالمنطقة، حيث استمع خلال اللقاء إلى شرح من اللواء الزرقي تضمن توضيح أهداف المشروعات التي تم تدشينها وتفاصيلها والتكاليف المالية والطاقة الاستيعابية لكل مشروع.