أمير الباحة يدشن مبنى الشؤون الفنية المركزية ومشروع تنفيذ مباني المدني بـ"كرا الحائط"

دشّن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مبنى الشؤون الفنية المركزية بمنطقة الباحة ومشروع تطوير موقع الدفاع المدني بمركز كرا الحائط.
جاء ذلك خلال لقاء أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم، بمدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء هاني بن إبراهيم الزرقي وعدد من قيادات الدفاع المدني بالمنطقة، حيث استمع خلال اللقاء إلى شرح من اللواء الزرقي تضمن توضيح أهداف المشروعات التي تم تدشينها وتفاصيلها والتكاليف المالية والطاقة الاستيعابية لكل مشروع.
كما استعرض أمير منطقة الباحة التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة للعام 2022م المتضمن التوجه الاستراتيجي وموجز الأداء وأبرز الأعمال والإنجازات، واستعرض تقرير الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة وما تم اتخاذه من إجراءات استباقية مع الجهات المساندة لأعمال وتدابير أعمال الدفاع المدني وكذلك وجود الفرق في المواقع الحرجة المحددة مسبقًا ومباشرة البلاغات وتفعيل دور المتطوعين في نشر التوعية.
وثمّن أمير منطقة الباحة جهود رجال الدفاع المدني بالمنطقة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وما يقدمونه من خدمات إنسانية متميزة في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.
وفي ختام اللقاء، عبّر اللواء الزرقي عن شكره للأمير حسام بن سعود على اهتمامه وتواصله الدائم في متابعة الأعمال الميدانية وحرصه على تسهيل جميع الإجراءات لتقديم خدمات الدفاع المدني في جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة.