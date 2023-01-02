بسبب قلة المتبرعين.. "النهاري" يقترح إنشاء شركات لشراء الدم من المواطنين والوافدين

وفي لهجة تحذير، يقول "النهاري": "عاشرًا وزارة الصحة يمكنها إعطاء تصاريح لعدد بسيط من الشركات المتنافسة على هذا النوع من التصنيع الإنساني، بعد استيفاء جميع شروط ومتطلبات الصنعة، وبعد أن يكون الربح مطلوبًا، ولكنه ليس الهدف الأوحد لهم، فيتعمقون في التهيئة، ودراسة كيفية الدفع، وتكوين بنوك الدم، والتشارك مع الكليات الطبية في البحوث، والكشف على المتقدمين للتبرع، وعدم استخدام الدم الفاسد أو المشبوه، وتزويد المستشفيات بالعبوات المطلوبة من خلال ثلاجات معدة لهذا الغرض، وبالتالي فلا إكراه على التبرع، ولا يحير الأقارب في الحصول على ما يحفظ حياة مريضهم".