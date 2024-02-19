التطوير الذاتي والاستقرار المهني في جلسات ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف بجدة

وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن التطوير الذاتي يزيد من فرص النجاح والتقدم في مجال العمل، والإسهام في زيادة الثقة بالنفس والتكيف مع المتغيرات وفتح الأبواب لفرص جديدة، إلى جانب كونه يساعد الفرد على بناء الثقة بالنفس والاعتماد على قدراته الشخصية، والقدرة على التعامل مع التحديات والفرص المهنية بثقة واستقرار.