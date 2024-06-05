" السهيمي " يتفقد الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة ويطلع على الخدمات المقدمة للحجاج

تفقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الفروع في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن بن سالم السهيمي، الخدمات التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ووقف على الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة. واطلع " السهيمي "على أهم التجهيزات الخاصة بمسالخ العاصمة المقدسة وبما يتوافر بها من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات للمراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.