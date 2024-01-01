مؤتمر اضطرابات الغدد والأمراض النادرة للأطفال 2 يعتمد طرح أكثر من 48 ورقة وبحثًا علميًا

اعتمدت اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمستجدات في اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال الذي سينعقد في فندق إنتركونتيننتال بجدة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس إلى السبت 18 - 20 يناير 2024م أكثر من 48 ورقة عمل وبحثًا علميًا مقدمًا من نخبة من الأطباء والأساتذة المتحدثين في المؤتمر، والذين سيناقشون أهم وأحدث المستجدات الطبية العالمية والعربية والمحلية في مجال اضطرابات الغدد الصماء والأمراض النادرة للأطفال.
وقال رئيس المؤتمر واللجنة العلمية استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم: اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر حرصت كل الحرص على المفاضلة بين أوراق العمل والأبحاث المقدمة لها بعناية فائقة واختيار الأحدث والأدق منها من بين المائة ورقة علمية التي وصلت إليها؛ وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة من المحاضرات والمناقشات العلمية التي سيقدمها العلماء والباحثون خلال أيام المؤتمر، والذين تم استقطابهم من مختلف الجامعات والمراكز الطبية والبحثية الدولية والعربية والمحلية، والتي ستحتوي على معلومات جديدة وحديثة يتم تقديم بعضها لأول مرة في هذا المؤتمر للجمهور المستهدف بالحضور في المؤتمر من أطباء الأطفال، أطباء الأسرة والرعاية الصحية الأولية والأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وسكري الأطفال والأمراض التخصصية والنادرة لدى الأطفال بالإضافة إلى الممارسين الصحيين من المملكة ودول الخليج العربي.
وأشار إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن إقامة 4 ندوات تخصصية دقيقة في الأمراض النادرة للأطفال على مدى اليومين الأول والثاني للمؤتمر يقدمها 4 من أمهر الأطباء المتخصصين من المملكة المتحدة "بريطانيا" ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن داخل المملكة، حيث سيكون لهذه الندوات أثر علمي كبير على الحضور والمشاركين في المؤتمر.
وأضاف "التويم": يتضمن البرنامج عدة ورش عمل تخصصية لتدريب وتعليم المثقفين والعاملين في مجال التثقيف لمرضى داء السكري والتي تشرف عليها أخصائية تثقيف السكري إيمان العقل، وتهدف هذه الورش إلى تدريب الحضور على كيفية التعامل مع مرضى السكري من الأطفال ومع ذويهم، مما سيسهم في تعريف الأسر بطرق استخدام الأدوية لأطفالهم وتعريفهم بكيفية التعايش مع المرض وبالتالي الحد من تفاقم الحالات ومنع الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض السكري التي قد تؤدي إلى بتر أحد الأطراف للمريض أو وفاته.
وشدد على أن أهمية هذا المؤتمر لا تكمن في القيمة العلمية للمحتوى والأسماء العلمية المشاركة فيه وحسب، بل إنها تكمن أيضاً في قيمة الجهات والقطاعات المشاركة فيه، والتي من أبرزها التجمع الصحي الثاني بجدة والمرافق الصحية والمستشفيات التابعة له بالإضافة إلى الشركاء المنظمين والممثلين في الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع فرع محافظة جدة والمجموعة السعودية لأطباء الغدد والمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري بالإضافة إلى الشريك والمنظم ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
واختتم رئيس المؤتمر بتوجيه الدعوة لجميع الأطباء والمتخصصين والممارسين الصحيين المستهدفين بالحضور للمسارعة بالتسجيل عبر الرابط وحضور المؤتمر والاستفادة من هذا الزخم العلمي الكبير والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 20 ساعة علمية.