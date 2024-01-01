مؤتمر اضطرابات الغدد والأمراض النادرة للأطفال 2 يعتمد طرح أكثر من 48 ورقة وبحثًا علميًا

وقال رئيس المؤتمر واللجنة العلمية استشاري غدد الأطفال الدكتور عبدالعزيز التويم: اللجان العلمية والمنظمة للمؤتمر حرصت كل الحرص على المفاضلة بين أوراق العمل والأبحاث المقدمة لها بعناية فائقة واختيار الأحدث والأدق منها من بين المائة ورقة علمية التي وصلت إليها؛ وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة من المحاضرات والمناقشات العلمية التي سيقدمها العلماء والباحثون خلال أيام المؤتمر، والذين تم استقطابهم من مختلف الجامعات والمراكز الطبية والبحثية الدولية والعربية والمحلية، والتي ستحتوي على معلومات جديدة وحديثة يتم تقديم بعضها لأول مرة في هذا المؤتمر للجمهور المستهدف بالحضور في المؤتمر من أطباء الأطفال، أطباء الأسرة والرعاية الصحية الأولية والأطباء المتخصصين في الغدد الصماء وسكري الأطفال والأمراض التخصصية والنادرة لدى الأطفال بالإضافة إلى الممارسين الصحيين من المملكة ودول الخليج العربي.