بعد المقطع المتداول.. "بيئة مكة" تنفي فرض رسوم على رؤوس الأغنام بسوق المواشي

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني أن وزارة البيئة لم تفرض رسومًا على رؤوس الأغنام، ولكنها رسوم من الشركة المشغلة، وهي رسوم مقابل خدمات التنزيل والتحميل، وهي ليست على السوق كاملًا، ولا تمس خدمات المتسوقين، بل تكون على ساحة الحراج التي يتم فيها عملية البيع للجلّابة القادمين بأغنامهم من خارج السوق.