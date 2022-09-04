بعد المقطع المتداول.. "بيئة مكة" تنفي فرض رسوم على رؤوس الأغنام بسوق المواشي

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض أي رسوم من قِبلها على رؤوس الأغنام داخل سوق المواشي، في إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث فيه أحد الأشخاص عن وجود رسوم فُرِضت على رؤوس الأغنام.
وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني أن وزارة البيئة لم تفرض رسومًا على رؤوس الأغنام، ولكنها رسوم من الشركة المشغلة، وهي رسوم مقابل خدمات التنزيل والتحميل، وهي ليست على السوق كاملًا، ولا تمس خدمات المتسوقين، بل تكون على ساحة الحراج التي يتم فيها عملية البيع للجلّابة القادمين بأغنامهم من خارج السوق.
وبيّن "الزهراني" أن إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وحرصًا منها على تنظيم هذه العملية أسندت خدمات التحميل والتنزيل في ساحات الحراج إلى متعهد، حيث كان يؤدي تلك الخدمات عمالة قد تكون غير نظامية ومخالفة، وهي خدمات موجودة منذ إنشاء السوق ومتعارف عليها.
وأضاف أن تلك الخطوة تتماشى مع توجيهات الوزارة لتنظيم أسواق النفع العام بتوفير عمالة نظامية مع ارتدائهم زيًا موحدًا واستبعاد العمالة غير النظامية.