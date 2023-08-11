مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة طفلة مع ورم نادر بطول 20 سم في تجويف البطن

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، عبر فريق طبي متخصّص في جراحة الأطفال، في إنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، من ورم نادر وكبير يقع في تجويف البطن، أدّى إلى إصابتها بنوبات من الألم على مدار شهريْن بمنطقة الحوض والمعدة، علاوة على الغثيان المتكرّر وانتفاخ مضطرد في محيط البطن.
هذا ما ذكرته الدكتورة منيرة عبدالله السويلم؛ استشارية جراحة الأطفال رئيسة الفريق الطبي المعالج، التي أضافت أن الطفلة وصلت للمستشفى برفقة ذويها، وبعد سماع الأعراض وإجراء الكشف السريري، تم إخضاعها لعددٍ من التحاليل المخبرية والفحوصات الدقيقة، والاطلاع على الأشعة المقطعية C.T Scan، وأظهرت النتائج بدقة وجود ورم نادر "مسخي" متكلس ناشئ من المبيض الأيسر بحجم (20×15×10) سم؛ ما يعادل الحمل في تسعة أشهر للمرأة البالغة، يمتد من منطقة الحوض إلى ما تحت الحجاب الحاجز.
وعلى الفور تمّ استدعاء فريق طبي مكوّن من استشاريي جراحة الأطفال والتخدير والعناية المركزة وأورام الأطفال، وبعد الاجتماع ودراسة التاريخ المرضي ونتائج الفحوصات كافة، تمّ اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل. ونظراً لصغر عمر الطفلة قام فريق التخدير بقيادة د. عمر عيتاني، بالاستعانة بتقنية تخدير الأعصاب المحيطة، لتخفيف حدة الألم بعد الجراحة وأيضاً الإسراع من عملية التعافي لها.
وأشارت الدكتورة منيرة؛ إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات، وتم فيها عمل فتح جراحي بمنطقة البطن لا يتجاوز 10 سم، ومن ثم الوصول للورم وتحريره من التصاقات بالمبيض الأيسر وقناة فالوب والمساريقا، وبعدها تم استئصاله بالكامل مع عمل تنظيف لمكان الورم وإغلاق الجرح تجميلياً.
وأضافت الدكتورة منيرة؛ أنه بعد العملية تمّ نقل الطفلة إلى العناية المركزة (I.C.U) لمدة يوم واحد، وأبانت النتائج والمؤشرات الحيوية وجود تحسُّن كبير في حالتها، حيث نُقلت لجناح التنويم، وقضت فيه يومين، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، بعد أن انتهت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة، وعاد شكل البطن إلى الحجم الطبيعي.