مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنهي معاناة طفلة مع ورم نادر بطول 20 سم في تجويف البطن

وأضافت الدكتورة منيرة؛ أنه بعد العملية تمّ نقل الطفلة إلى العناية المركزة (I.C.U) لمدة يوم واحد، وأبانت النتائج والمؤشرات الحيوية وجود تحسُّن كبير في حالتها، حيث نُقلت لجناح التنويم، وقضت فيه يومين، وخرجت من المستشفى في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، بعد أن انتهت لديها الأعراض السابق ذكرها كافة، وعاد شكل البطن إلى الحجم الطبيعي.