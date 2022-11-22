مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10965.41 نقطة

وكانت أسهم شركات: شمس، ومجموعة تداول، واتحاد الخليج الأهلية، والإعادة السعودية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسواق العثيم، وسليمان الحبيب، والأمار، وحلواني إخواني، وإسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.27%.