مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10965.41 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 34.90 نقطة ليقفل عند مستوى 10965.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 80 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: شمس، ومجموعة تداول، واتحاد الخليج الأهلية، والإعادة السعودية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسواق العثيم، وسليمان الحبيب، والأمار، وحلواني إخواني، وإسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و4.27%.
وكانت أسهم شركات: سهل، والإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 81.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19131.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 400 ألف سهم تقاسمتها 1708 صفقات.