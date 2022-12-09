شاهد .. ولي العهد يتوسط الحضور في الصورة التذكارية للقمة العربية الصينية

أظهرت الصورة التذكارية لقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، توسط سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة.
وترأس ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته أهمية مواصلة التعاون العربي الصيني، بما يخدم الأهداف المشتركة وتطلعات الشعوب، والقيام بدور فعال على الساحة الدولية.
وشدد ولي العهد على أهمية أن تساهم نتائج هذه القمة في تحقيق الآثار الإيجابية المستهدفة في جميع المجالات، على المستويين الإقليمي والدولي.