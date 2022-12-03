"غداً" العودة إلى مقاعد الدراسة.. والأربعاء الاختبار المؤجّل

يُشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني يتضمن إجازتين مطولتين وثالثة بمناسبة يوم التأسيس؛ أولاها بتاريخ 22/ 5/ 1444هـ وتستمر 3 أيام، ثم الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 20/ 6/ 1444هـ، ومدتها أربعة أيام، والأخيرة إجازة يوم التأسيس + نهاية الأسبوع بمجموع (4) أيام تبدأ بتاريخ 2/ 8/ 1444هـ، ثم إجازة نهاية الفصل الدراسي التي تبدأ من يوم الجمعة 11/ 8/ 1444هـ وتستمر تسعة أيام.