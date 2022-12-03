"غداً" العودة إلى مقاعد الدراسة.. والأربعاء الاختبار المؤجّل

يعود طلاب المدارس يوم غد الأحد إلى مقاعد الدراسة للتحصيل العلمي، بعد انقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول التي استمرت تسعة أيام.
وينتظر بعض الطلاب والطالبات تأدية الاختبار الفصلي المؤجّل، الذي حدّدته وزارة التعليم نهاية الأسبوع، حيث يوافق يوم الأربعاء 13/ 5/ 1444هـ؛ الموافق 7/ 12/ 2022م.
يُشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني يتضمن إجازتين مطولتين وثالثة بمناسبة يوم التأسيس؛ أولاها بتاريخ 22/ 5/ 1444هـ وتستمر 3 أيام، ثم الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 20/ 6/ 1444هـ، ومدتها أربعة أيام، والأخيرة إجازة يوم التأسيس + نهاية الأسبوع بمجموع (4) أيام تبدأ بتاريخ 2/ 8/ 1444هـ، ثم إجازة نهاية الفصل الدراسي التي تبدأ من يوم الجمعة 11/ 8/ 1444هـ وتستمر تسعة أيام.