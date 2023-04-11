"ضيافة" بالحرم المكي.. مبادرة تقدم وجبات إفطار لذوي الإعاقة وتوفر كل احتياجاتهم

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة ووجبات الإفطار للصائمين من ذوي الإعاقة، وتوفير جميع الاحتياجات لهم والتي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.