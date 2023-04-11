"ضيافة" بالحرم المكي.. مبادرة تقدم وجبات إفطار لذوي الإعاقة وتوفر كل احتياجاتهم

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، مبادرة "ضيافة" للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة ووجبات الإفطار للصائمين من ذوي الإعاقة، وتوفير جميع الاحتياجات لهم والتي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.
وبيّن أن مبادرة "ضيافة" تأتي ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".