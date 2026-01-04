فعاليات شتوية نابضة وتجارب تراثية تجذب الزوار إلى العُلا

تشهد محافظة العُلا خلال فصل الشتاء حراكًا سياحيًا وترفيهيًا متناميًا، عبر باقة واسعة من الفعاليات والتجارب المتنوّعة التي تستقطب الزوّار من داخل المملكة وخارجها، مقدّمةً لهم تجارب ثرية تمزج بين التراث والطبيعة والترفيه، في أجواء شتوية معتدلة.
وتتزامن هذه الفعاليات مع الموسم الشتوي، حيث تتنوع البرامج بين تجارب ثقافية وتراثية تستحضر الموروث المحلي، وأنشطة ترفيهية في الهواء الطلق تناسب جميع الفئات العمرية، إلى جانب عروض فنية وموسيقية حية تُقام في مواقع تاريخية وطبيعية، تمنح الزائر تجربة تفاعلية مع المكان بروح معاصرة تحافظ في الوقت ذاته على أصالته.
وتُعد التجارب التراثية من أبرز ملامح الموسم، إذ تسرد فعالياتها حكايات الأهالي، وتبرز أنماط الحياة التقليدية وأساليب التكيّف مع البيئة، إضافة إلى الأسواق الموسمية التي تحتفي بالحِرَف اليدوية والمأكولات المحلية، في مشهد يعكس عمق الهوية الثقافية للعُلا.
كما تستقطب الطبيعة الزوّار عبر تجارب الهواء الطلق، مثل الجولات الاستكشافية، والأنشطة الليلية، ومناطق الجلوس المفتوحة، التي تتيح الاستمتاع بجمال المشهد الطبيعي والسماء الصافية، مما يعزّز من مكانة العُلا وجهة مفضّلة لعشّاق الهدوء والطبيعة.
وتسهم هذه الفعاليات والتجارب في ترسيخ العُلا كوجهة شتوية نابضة بالحياة، تجمع بين التنوّع والثراء الثقافي، وتوفّر للزوار تجربة متكاملة تمتد من استكشاف التاريخ إلى معايشة الترفيه المعاصر، ضمن إطار يحافظ على هوية المكان ومكانته السياحية المتنامية.