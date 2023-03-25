شاهد.. جهود أمنية وتنظيمية لأمن الطرق في خدمة قاصدي المسجد الحرام

وأضاف "الكثيري" في مقطع فيديو عبر حساب الأمن العام في تويتر: تركّزت أهم هذه المهام أولًا في رفع مستوى السلامة المرورية على امتداد الطرق المؤدّية للعاصمة المقدسة، من خلال نشر الدوريات الرسمية والسرية، وإنشاء نقاط التفتيش والتهدئة؛ للحدّ من السرعات العالية على الطرق، كذلك تقديم الخدمات الإنسانية لجميع مرتادي الطرق حتى الوصول للعاصمة المقدسة، ومباشرة البلاغات وتقليل فترة زمن الاستجابة.