شاهد.. جهود أمنية وتنظيمية لأمن الطرق في خدمة قاصدي المسجد الحرام

قال المقدم ركن التقنية والإعلام والاتصال المؤسسي، مستور الكثيري: إن القوات الخاصة لأمن الطرق تباشر مسؤولياتها بإعداد الخطط وأوامر العمليات.
وأضاف "الكثيري" في مقطع فيديو عبر حساب الأمن العام في تويتر: تركّزت أهم هذه المهام أولًا في رفع مستوى السلامة المرورية على امتداد الطرق المؤدّية للعاصمة المقدسة، من خلال نشر الدوريات الرسمية والسرية، وإنشاء نقاط التفتيش والتهدئة؛ للحدّ من السرعات العالية على الطرق، كذلك تقديم الخدمات الإنسانية لجميع مرتادي الطرق حتى الوصول للعاصمة المقدسة، ومباشرة البلاغات وتقليل فترة زمن الاستجابة.
وتابع المقدم مستور الكثيري قائلًا: من المهام الأساسية: توطين التقنية بشقيها البشري والميداني، بتأهيل الكوادر البشرية وتأمين الأجهزة اللوحية لرجال الميدان؛ للتحقق من سلامة وصحة التصاريح المخولة للقادمين عبر مراكز الضبط الأمني للدخول لأداء مناسك العمرة.