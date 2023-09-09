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بطول 680 مترًا.. أعمال "ممشى السعادة بالباحة" تتواصل والتفاصيل جاذبة

خرسانة مطبوعة وكراسٍ ديكورية وإضاءة ومجسمات جمالية وأحواض زراعية
بطول 680 مترًا.. أعمال "ممشى السعادة بالباحة" تتواصل والتفاصيل جاذبة

تُواصل أمانة منطقة الباحة، أعمالها في تنفيذ مشروع ممشى السعادة بطول 680 مترًا؛ وذلك ضمن جادة الباحة.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن المشروع يحتوي على مسار لحركة المشاة بعرض 5م، وخرسانة مطبوعة، وكراس ديكورية، وإضاءات ومجسمات جمالية، وأحواض زراعية مع شبكة ري.

ويأتي مشروع ممشى السعادة ضمن حزمة من المشاريع التي تسهم في خلق بيئة حضرية مثالية؛ لتحقق طموحات برنامج ‫جودة الحياة، وخطة معالجة التشوه البصري و‫تحسين المشهد الحضري؛ حيث إنه يسهم في إيجاد بيئة حضرية للسكان من خلال ‫أنسنة المدن.

الباحة
ممشى السعادة بالباحة

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