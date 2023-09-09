بطول 680 مترًا.. أعمال "ممشى السعادة بالباحة" تتواصل والتفاصيل جاذبة

ويأتي مشروع ممشى السعادة ضمن حزمة من المشاريع التي تسهم في خلق بيئة حضرية مثالية؛ لتحقق طموحات برنامج ‫جودة الحياة، وخطة معالجة التشوه البصري و‫تحسين المشهد الحضري؛ حيث إنه يسهم في إيجاد بيئة حضرية للسكان من خلال ‫أنسنة المدن.