بعد معاناة ٦ أعوام.. إنقاذ حياة مريضة من ورم يزن أكثر من 5 كلجم بالطائف

نجح قسم النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إزالة ورم لمريضة كانت تعاني منه لأكثر من ٦ أعوام.
وفي التفاصيل: حضرت مريضة لطوارئ برج النساء والولادة تبلغ من العمر 36 عامًا، كانت تعاني من ألم شديد أسفل البطن وصعوبة في التنفس، وبعد عمل الأشعات والتحاليل اللازمة اتضح أنها تعاني من ورم على المبيض؛ مما تسبب في الضغط على الجهاز التنفسي.
وعلى الفور تم اتخاذ القرار من قبل الفريق الطبي المكون من: الدكتور جمال قاسم، والدكتور عصام جعفر، والدكتورة دليلة بو جمادي استشاريي النساء والولادة، وأخصائية النساء والولادة الدكتورة سلمى الحاج، بإدخالها لغرفة العمليات؛ حيث تبيّن كذلك أنها تعاني من نقص في الهيموجلوبين، وتم تزويدها بوحدات دم قبل إدخال المريضة للعمليات.
بعد ذلك تمت إزالة الورم كاملًا، والذي يبلغ أكثر من 5 كيلوجرامات مع إزالة المبيض الايسر وقناة فالوب اليسرى احترازيًّا بعد معاناة سبعة أعوام، كما تبيّن أثناء العملية أن المريضة كانت تعاني كذلك من وجود التصاقات في الأمعاء وتمت معالجتها، وبعد متابعة تحسن حالتها الصحية غادرت المريضة المجمع.