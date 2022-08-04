بعد معاناة ٦ أعوام.. إنقاذ حياة مريضة من ورم يزن أكثر من 5 كلجم بالطائف

بعد ذلك تمت إزالة الورم كاملًا، والذي يبلغ أكثر من 5 كيلوجرامات مع إزالة المبيض الايسر وقناة فالوب اليسرى احترازيًّا بعد معاناة سبعة أعوام، كما تبيّن أثناء العملية أن المريضة كانت تعاني كذلك من وجود التصاقات في الأمعاء وتمت معالجتها، وبعد متابعة تحسن حالتها الصحية غادرت المريضة المجمع.