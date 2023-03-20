"تفعيل الاستراتيجية" على طاولة الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية لـ"الطيران المدني"

وأضاف"الدعيلج": "يأتي الإعلان في ضوء التقدم السريع الذي تشهده المملكة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، حيث شهد عام 2022 إطلاق المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي الذي سيلبي احتياجات 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، فضلاً عن افتتاح المنطقة اللوجستية المتكاملة الأولى من نوعها في الرياض، إضافة إلى ارتفاع أعداد المسافرين في المملكة عام 2022 حيث لامس عدد المسافرين 89 مليون مسافر بنسبة 86% من عدد المسافرين في عام 2019(ما قبل الجائحة)، كما كان مسارا (جدة –القاهرة) و(الرياض-دبي) أكثر مساري طيران ازدحاماً في العالم، وارتفعت أعداد المسافرين الدوليين بمعدل أكثر من 200% في عام 2022م.