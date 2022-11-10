بحضور "مشاط".. "الحج" تفعَّل اليوم العالمي للجودة 2022

ويأتي تفعيل اليوم العالمي للجودة، بمشاركة عدد من المتحدثين من ممثلي الجهات ذات العلاقة بمجال الجودة في أعمال الحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تعزيز ثقافة الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتشجيعًا لمبدأ التنافسية بين العاملين في المنظومة لتطوير الخيارات والحلول المتنوعة التي تلبي تطلعات ضيوف الرحمن، وتسهم في تحسين رحلتهم الدينية.