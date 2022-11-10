بحضور "مشاط".. "الحج" تفعَّل اليوم العالمي للجودة 2022

فعَّلت وزارة الحج والعمرة، يوم الجودة العالمي 2022 تحت شعار "الجودة وعي وكفاءة"، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.
جاء ذلك ضمن جهود الوزارة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزائرين، وتسهيل قدومهم لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر، وتعزيز تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
ويأتي تفعيل اليوم العالمي للجودة، بمشاركة عدد من المتحدثين من ممثلي الجهات ذات العلاقة بمجال الجودة في أعمال الحج والعمرة، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في تعزيز ثقافة الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتشجيعًا لمبدأ التنافسية بين العاملين في المنظومة لتطوير الخيارات والحلول المتنوعة التي تلبي تطلعات ضيوف الرحمن، وتسهم في تحسين رحلتهم الدينية.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة أن منظومة الحج والعمرة شهدت خلال السنوات الماضية حراكًا ملحوظًا على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة للحجاج والمعتمرين، في ظل الدعم المستمر والمباشر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين للإسهام في تسهيل الإجراءات، وإثراء التجربة من خلال تأهيل المواقع الدينية والتاريخية وتسهيل التنقل بين مدن ومناطق المملكة.
وأشار "مشاط" إلى التطورات التي شهدتها وزارة الحج والعمرة خلال السنوات الماضية للتحول من الأنظمة التقليدية إلى البطاقات الذكية، وكذلك التحول الاستراتيجي في منظومة النقل وإدارة الحشود والوفود، والمنصّات الرقميّة، مما أسهم بشكل فاعل في تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم بالشراكة الفاعلة مع جميع أطراف المنظومة ومع القطاع الخاص.
وشهدت فعالية يوم الجودة العالمي 2022 مشاركة وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، بورقة عمل بعنوان "تحول شركات الحج والعمرة: نحو الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن"، وأكد من خلالها على دور التطوير المستمرة وعلاقته بمعايير الجودة وأدواتها، وأهمية حوكمة الإجراءات مع تطوير العناصر البشرية لضمان استدامة جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.
وقدم وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين والمتحدث الرسمي المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، ورقة عمل بعنوان "تعزيز الجودة في منظومة الحج والعمرة"، استعرض من خلالها آلية تقييم الجودة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لرفع مؤشر الرضا لدى الحجاج والمعتمرين، كما أكد ضرورة تعزيز الجودة في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال ثلاثة مسارات، وهي: التحفيز والتغيير، كفاءة جودة الخدمات من منظور المستفيد، والإجراءات الوقائية والتصحيحية.
واستعرض رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، ضمن ورقة عمل بعنوان "الجودة والتميز بقطاع حجاج الداخل" جهود المجلس في مجال الجودة خلال موسم حج 1443هـ، فيما شرح المستشار في المواصفات والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عبدالباسط بن عبدالحكيم خان، من خلال ورقة عمل بعنوان "الفريق الفني لجودة خدمات ضيوف الرحمن الإجراءات الفنية لتقييم الجودة في الخدمات وطرق الرقابة عليها.
وشدد رئيس الهيئة التنسيقية ماهر بن صالح جمال، على أهمية تكامل دوائر الجودة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ابتداء من مرحلة ما قبل الوصول، حتى المغادرة ودور مقدمي الخدمات من القطاعات الثلاث: الحكومي والخاص والقطاع الثالث. وفي ختام البرنامج، كرم معالي نائب وزير الحج والعمرة المتحدثين في فعالية اليوم العالمي للجودة.